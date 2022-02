Valorant: Kanntet ihr schon diesen Neon-Trick?

Eine von Neons Hauptfähigkeiten ist der Slide, der an Call of Duty erinnert und den sie in Valorant exklusiv im Repertoire hat. Standardmäßig kann man diesen nur einmal ausführen und er wird nur durch Kills oder nach dem Respawn neu aufgeladen. Es gibt aber eine Möglichkeit, einen Doppel-Slide auszuführen. Dafür muss Neons Ulti bereit sein. Wenn man diese nach einem Slide aktiviert, wird dieser sofort wieder aufgeladen und man kann ein weiteres Mal über den Boden gleiten.