Valorant: FOKUS für VCT Promotion qualifiziert - bucher im Exklusiv-Interview

Mit dem Sieg im Finale der Regional League hat sich FOKUS einen Platz in der VCT Promotion gesichert. Zusammen mit den Gewinnern der anderen sieben VRLs und den zwei Absteigern BIG und SuperMassive Blaze aus der Challengers Europe wird in dieser Relegation nun um den Aufstieg in die höchste Liga gespielt. Und es geht um viel: In der letzten Saison wurden 200.000 Euro Preisgeld an die Teilnehmer der Challengers ausgeschüttet. Zudem besteht dort die Möglichkeit, sich auch für die Masters, also die weltweiten Playoffs, zu qualifizieren.