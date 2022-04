Eine problematische Rückkehr: sinatraa will trotz Missbrauchsvorwürfen wieder Valorant spielen

Unter anderem zeigt sich die US-Amerikanische eSports-Journalistin Liz Richardson bestürzt und tief betroffen über die Situation. In einer Reihe von Tweets gab sie unter anderem an, von sinatraa-Fans Todesdrohungen erhalten zu haben, da sie sich zu diesem Thema äußerte. Auch Caleb „mcgravy“ McGarvey verurteilt die Situation aufs Schärfste. Er selbst ist als Assistant Coach für Florida Mayhem in der Overwatch League tätig. Wie die ganze Situation am Ende ausgehen wird, hängt vom Ergebnis der Ermittlungen der Behörden ab.