Valorant: Start der VCT Masters Reykjavik - alle Infos zum Major-Event

Ihr könnt euch vermutlich denken, dass bei den VCT Masters in Reykjavík nicht nur um die Ehre gespielt wird. Es geht darum, das nächste Level zu erreichen, und das ist nichts Geringeres als die Qualifikation für die Weltmeisterschaft! Je nach Abschneiden bei den Masters bekommen die Teams unterschiedlich viele Circuit Points. Das Siegerteam bekommt 750 Circuit Points, Platz 12 nur noch 125. Die Teams, die nach Abschluss aller Masters-Turniere und Challenger-Serien am meisten Punkte haben, nehmen an den Valorant Champions, also den Weltmeisterschaften, im September 2022 teil.