Valorant 2023: Dieses neue Ligen-Format erwartet Euch

Für Riot stehen „Spieler und Fans an erster Stelle“. Aktuell messen sich die besten lokalen Teams in den sogenannten „Regional Leagues“. An diesem System will der Hersteller auch im kommenden Jahr festhalten – und das mit Recht. Tausende Zuschauer konnte der Stream der deutschen Liga im letzten Split begeistern. Am 9. Mai geht die DACH Evolution in die nächste Runde.