Ist das noch datenschutzkonform? Riot lässt ab dem 13. Juli Valorants Voice Chat überwachen!

Riot Games hat schon länger mit dieser Art von „Online Harrassment“ zu kämpfen. League of Legends gilt in Fankreisen als eines der toxischsten eSports-Games der Gegenwart, in dessen Matches immer wieder Mütter beleidigt, rassistische Äußerungen getätigt und Spieler:innen für jede noch so kleine Nichtigkeit angegangen werden. Auch in Valorant sind Beleidigungen ein großes Thema, weshalb Entwickler Riot Games plant in naher Zukunft härter durchzugreifen.