Valorant: Endspurt in VRL DACH Split 2 - Wer sichert sich die Playoff-Spots?

Für die letzten beiden Spieltage hat Wave Esports jedoch schwere Aufgaben vor sich. In Woche sechs geht es gegen den Tabellenführer Dsyre (13.06.2022, 19:00), am letzten Spieltag gegen CGN Esports (21.06.2022, 19:00). Die Titans müssen am Abend des 14.06.2022 gegen SPARX ESPORTS ran, das Schlusslicht der Tabelle konnte bisher nur zwei Karten für sich entscheiden.