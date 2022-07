Valorant: Ukrainische Organisation ruft Frauen-Team NAVI Celestials ins Leben

Vor wenigen Tagen gab die in der Ukraine beheimatete eSports-Organisation Natus Vincere, kurz NAVI, bekannt, im großen Stile in der Frauen-Szene von Valorant an den Start gehen zu wollen. Kurzum wurde NAVI Celestials ins Leben gerufen, ein Frauen-Team, das mit bekannten Namen von Riots Game Changer Series aufwartet. Süreyya „Gia“ Bayel. Zeynep „Ritha“ Sualp sowie Aslıhan „proxima“ Uslu sind seit vergangenem Jahr in der Profiszene aktiv und landeten im Zuge jeder bis dato ausgetragenen Championship in den Top-3, in Season zwei sogar auf dem zweiten Platz.