Twitch Rivals: Riot Summer Rumble

Mit dabei im Team Germany war Evi „Blossom“ Sutter, die in der Szene für Ihre Casts in der VRL DACH und anderen internationalen Events bekannt geworden ist: „Die Gruppenphase war Hammer, wir hatten Glück, dass Harmii, Rax, Stevie und ich uns schon ein wenig kannten und öfter mal spielen. xHankyy konnten wir also ohne Weiteres einfach aufnehmen. Es hat super viel Spaß gemacht, allerdings wussten wir, dass die Playoffs hart werden.“