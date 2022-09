Valorant Champions 2022 - Der aktuelle Stand beim größten Turnier der Szene!

Der Verlierer dieser Partie rutscht ins Lower Bracket Final ab und hat da eine zweite Chance per Ehrenrunde in das Endspiel der Valorant Champions zu kommen. Der Gegner wird dabei ein Team aus dem Quartett bestehend aus Fnatic, DRX, XSET und FunPlus Phoenix sein. Anders als in den Spielen zuvor wird das Lower Bracket Finale - genauso wie das Grand Final - im Best-of-Five-Modus ausgetragen.