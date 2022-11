Valorant Gamechangers Berlin: Guild X lebt!

In der zweiten Partie des dritten Wettkampftags zeigte das Team aus Thailand den Konkurrenten aus der LATAM-Region, was wahre Verbissenheit bedeutet. Nachdem Breeze mit 13-9 an KRÜ Fem gegangen war, kämpfte sich Sapphire auf Haven mit 13-6 zurück in die Serie. Fracture besiegelte mit einem finalen Schlag das Schicksal der Chileninnen. Mit einem 13-7 schickte der thailändische Roster die erste Mannschaft von der Bühne auf die Tribüne.