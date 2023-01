"Lurk", "Eco", "Safe" und Co. Das große Valorant-Begrifflichkeiten 1x1!

Retake: In dem Moment, in dem das angreifende Team die Site kontrolliert und die Bombe platziert hat, geht es für die Verteidiger in den sogenannten Retake. In diesem versuchen die Defender, als Gruppe das Areal um die Spike zurückzuerobern, um diese dann sicher zu entschärfen. Essenziell für eine erfolgreiche Rückgewinnung ist hierbei das entschlossene Zusammenspiel der gesamten Mannschaft.