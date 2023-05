VCT EMEA: Der erste Tag ist vorbei!

Die Valorant Championship Tour EMEA 2023 ist durch das Eröffnungsspiel FUT Esports vs. Giants Gaming gestartet. Zunächst zeigte sich FUT von seiner besten Seite. Auf der Map „Haven“ spielten sie routiniert und fokussiert gegen die Spanier. Mit 13:5 konnte das türkische Team seinen Gegner überrennen und somit das erste Match klar gewinnen.

In der zweiten Runde haben sich die Giants selbst auf die Finger gehauen und nach anfänglichen Problemen aufgerafft. Nach einer großartigen ersten Hälfte von FUT konnten die Spanier aber erst in der zweiten Hälfte ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und spielten sich knapp in die Verlängerung. Schlussendlich gingen die Spieler von FUT mit einem 2:0 aus dieser hervor und gewannen somit das Bo3 und konnten damit die zerschmetternde Niederlage vom 20.04 wieder ausbügeln.