Europa mit Hoffnungsschimmer - Valorant Masters Tokyo 2023

Europäer versagen die Nerven

Für einige war es der Tag der Entscheidung, bei anderen wurde dieser vertagt! Bei den Masters Tokyo in Valorant ging es in der Gruppenphase ein weiteres Mal hoch her. Leider müssen sich die Fans schon jetzt von einem Europäischen Teilnehmer verabschieden.

Tag der Entscheidung - für zwei Europäische Teams ging es am heutigen Dienstag um alles

© Riot Games