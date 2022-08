European Championships, Leichtathletik-EM: Alica Schmidt fightet sich ins Halbfinale

Am Dienstag steht für sie dann das Halbfinale an. Dabei geht die 23-Jährige ohne Druck an den Start, wie sie erläutert: „Es war das Ziel, dass ich ins Halbfinale komme. Ich versuche daher morgen, einfach nochmal locker ranzugehen, mit den Mädels so gut es geht mitzulaufen. Es wird nämlich ein wahnsinnig starkes Niveau werden.“