Europaspiele: Gold für Bogenschützen Unruh

Bogenschütze Florian Unruh (Berlin) hat bei den Europaspielen in Krakau nach einer starken Vorstellung Gold geholt. Der Olympia-Fünfte von Tokio gewann zum Abschluss der Wettkämpfe das Recurve-Finale gegen den Spanier Miguel Alvarina Garcia mit 6:2 und sicherte dem Bogen-Team des Deutschen Schützenbundes (DBS) den ersten Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Unruh (30) hatte zuvor an der Seite von Michelle Kroppen bereits im Mixed Bronze gewonnen.