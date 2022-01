Hamilton, Djokovic und Williams setzen auf vegane Ernährung - geht das im Leistungssport?

Laut Professor Dr. David C. Nieman seien „alle Arten von Ernährung mit der Leistungsfähigkeit vereinbar.“ Der US-Amerikaner hat an der Appalachian State University in North Carolina/USA die Erholungsphase von Athleten nach 90-minütiger starker Belastung untersucht, die entweder Erbsen- oder Molkeproteine zu sich genommen haben.