Relegation 2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern steigt auf, Dresden ab! Dynamo-Fans sorgen für Eklat

Die Partie begann verzögert, nachdem die Gäste-Fans Pyrotechnik abgebrannt hatten – es flog sogar ein Feuerwerkskörper in einen Dresdner Block. Wegen der Problemfans in beiden Fanlagern war die Polizei mit über 1000 Beamten im Einsatz. Der Fokus lag auf einer strikten Fantrennung auch bei der An- und Abreise. Es wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt und vorsorglich auch Wasserwerfer im Einsatzraum platziert. In der Stadt blieb es zunächst friedlich.