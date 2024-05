Relegation: Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden liefern sich offenen Schlagabtausch

Offener Schlagabtausch um das Ticket für 2. Bundesliga ! Der SSV Jahn Regensburg und der SV Wehen Wiesbaden haben sich in einem unterhaltsamen Relegations-Hinspiel 2:2 (1:0) getrennt.

Noah Ganaus (27.) traf zunächst für die Oberpfälzer. Der Stürmer profitierte dabei auch von einem Ausrutscher von Wehen-Verteidiger Martin Angha in der Entstehung des Treffers. Der Zweitligist glich nach dem Seitenwechsel durch Robin Heußer (66.) aus.

Kurioser Treffer lässt Wehen hoffen

Und Joker John Iredale (71.) drehte die Partie nur eine Minute nach seiner Einwechslung. Einen Distanzschuss von Ivan Prtajin konnte Jahn-Torhüter Felix Gebhart noch parieren, doch Wehen setzte nach, Iredale kam im Fünfmeterraum unter Bedrängnis an den Ball und bugsierte ihn irgendwie mit der Hacke ins Tor. Die Regensburger monierten ein Handspiel, doch der Treffer zählte, da nur Abwehrspieler Florian Ballas mit der Hand am Ball gewesen war.

John Iredale traf für Wehen Wiesbaden kurios per Hacke

Die Regensburger hatten noch eine Antwort parat. In der Schlussphase glich Dominik Kother (79.) mit einem wuchtigen Schuss von links ins lange Eck wieder aus.

Anschließend spielten beide Mannschaften auf Sieg, ein Tor fiel aber nicht mehr. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am kommenden Dienstag in Wiesbaden (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) .

In der regulären Saison hatte sich Aufsteiger Wehen auf Rang 16 gerettet, erst vergangenen Sommer war Wiesbaden zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die 2. Liga aufgestiegen.