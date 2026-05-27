"Komplett lächerlich" - Wirbel nach Relegations-Drama

Franziska Wendler 27.05.2026 • 11:09 Uhr Fürth-Angreifer Noel Futkeu provoziert im Relegations-Rückspiel. Die Antwort seines Gegenspielers fällt deutlich aus.

Dieses Verhalten kam beim Gegner alles andere als gut an: Als Greuther-Fürth-Stürmer Noel Futkeu im Relegations-Rückspiel gegen Rot-Weiss Essen am Dienstagabend in der 29. Minute das 1:0 erzielte, folgte kein gewöhnlicher Torjubel.

Statt seinen Treffer zu zelebrieren, drehte der Stürmer zunächst ab und rief Gegenspieler Ben Hüning einige Worte entgegen. Wenig später lief er an der Essener Bank vorbei und zeigte mit seiner Hand die „Blablabla“-Geste.

Essen-Coach Uwe Koschinat nahm dies gleich nach Abpfiff zum Anlass, um Futkeu die Meinung zu sagen. Nicht aber, ohne ihm auch Respekt für seine sportliche Leistung zu zollen.

Hüning moniert Verhalten von Futkeu

Gegenspieler Hüning musste sich dagegen deutlich mehr aufregen. Bei Ansicht der TV-Bilder wurde der Essen-Verteidiger deutlich: „Komplett lächerlich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll“, konstatierte er bei Sky.

Und weiter: „Das ist einfach unsportlich, tut mir leid. Wenn er meint, dann soll er das machen. Aber ehrlich gesagt ist das nicht das, was ich hier zeigen will. Ich finde, gegenseitiger Respekt zu zeigen ist immer nötig und wichtig. Wenn er meint, dass er das nicht tun muss, okay. Für mich komplett daneben, komplett lächerlich. Das geht einfach nicht.“

Futkeu und Hüning hatten sich bereits im Hinspiel, welches Essen mit 1:0 gewann, immer wieder markante Duelle geliefert. So foulte Futkeu Hüning unter anderem mit einem Bodycheck, sah aber nicht Gelb, wodurch er im Rückspiel gesperrt gewesen wäre.

Starkes sportliches Duell

Nach Meinung des RWE-Abwehrspielers wurde der Fürther Stürmer im Hinspiel zu sehr geschützt, Futkeu selbst spielte das Thema nach dem 2:0-Sieg im Rückspiel und dem damit verbundenen Klassenerhalt herunter.

„Er weiß genau, was er im Hinspiel gemacht hat. Die wissen genau, was sie im Hinspiel gemacht haben“, entgegnete er, ohne weiter darauf eingehen zu wollen: „Wir haben gewonnen, Klassenerhalt, fertig.“