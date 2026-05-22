Relegation heute live: Essen - Greuther Fürth im Free-TV, Stream & Liveticker - wer spielt nächste Saison 2. Bundesliga?

SPORT1 22.05.2026 • 17:30 Uhr Drittligist Rot-Weiss Essen fordert in der Relegation zur 2. Bundesliga Greuther Fürth. Beim Hinspiel an der Hafenstraße ist ein Hexenkessel zu erwarten.

Wer spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga: Rot-Weiss Essen oder die SpVgg Greuther Fürth? Einen ersten Schritt können beide Mannschaften am Freitagabend machen, wenn das Relegations-Hinspiel in Essen stattfindet (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Im altehrwürdigen Stadion an der Hafenstraße setzt Essens Trainer Uwe Koschinat auch auf den wichtigen Faktor Fans: „Wir brauchen eine enorme Konzentration und müssen die Wucht des Stadions mitnehmen“, erklärte der 54-Jährige.

2. Bundesliga: Relegations-Hinspiel heute LIVE – So verfolgen Sie Essen gegen Greuther Fürth:

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Essen sicherte sich am letzten Spieltag der 3. Liga durch ein Tor in der Nachspielzeit einen 3:2-Sieg in Ulm und damit den Relegationsplatz. Fürth gewann am finalen Spieltag der 2. Liga mit 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf und machte als Tabellen-16. die Teilnahme an der Relegation klar.

„Beide konnten zuletzt etwas gewinnen. Der Gegner wird die Relegation positiv und selbstbewusst angehen“, betonte Koschinat. Er hob vor allem die Fürther Offensive um den Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu, Felix Klaus und Kapitän Branimir Hrgota hervor: „Wir wissen, dass die offensive Qualität mit drei herausragenden Spielern das Prunkstück der Fürther ist.“

Essen zuletzt 2007 in der 2. Bundesliga

Während Essen die lang ersehnte Rückkehr in die 2. Bundesliga nach fast 20 Jahren anpeilt, kämpft Fürth darum, nicht erstmals seit 1997 wieder drittklassig spielen zu müssen – vier Jahre nach dem Bundesliga-Abstieg. Am Dienstag (20:30 Uhr) folgt im Fürther Sportpark Ronhof das entscheidende Rückspiel.

Als Zweitligist gehen die Franken sicherlich als Favoriten in dieses Duell, wovon Trainer Heiko Vogel aber nichts wissen will. „Wer Favorit ist, ist mir eigentlich völlig egal“, sagte der 50-Jährige, der aber großen Respekt vor der Hafenstraße hat.