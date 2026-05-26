Relegation heute live: Fürth - Essen im Free-TV, Stream & Liveticker - Wer spielt nächste Saison in der 2. Bundesliga?

SPORT1 26.05.2026 • 17:30 Uhr Im Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga trifft die SpVgg Greuther Fürth auf Rot-Weiss Essen. SPORT1 zeigt, wo Sie die entscheidende Partie am Dienstagabend verfolgen können.

Wer sichert sich den letzten Startplatz für die 2. Bundesliga in der Saison 2026/27? Die Antwort gibt es am Dienstagabend, wenn im Rückspiel der Relegation zwischen Rot-Weiß Essen und der SpVgg Greuther Fürth die Entscheidung fällt (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER). Das Hinspiel hat für einen kleinen Vorteil zugunsten der Essener gesorgt.

Dank eines sehenswerten Freistoßtreffers von Torben Müsel setzte sich der Drittligist am Freitag mit 1:0 durch und verschaffte sich damit eine gute Position für den zweiten Vergleich. Im Rückspiel würde RWE also schon ein Remis reichen, um den Aufstieg perfekt zu machen. Für Fürth steht dagegen alles auf dem Spiel. Das Kleeblatt muss zwingend gewinnen, um den Gang in die 3. Liga noch abzuwenden

2. Bundesliga: Relegations-Rückspiel heute LIVE – So verfolgen Sie Fürth gegen Essen:

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Neben der Ausgangslage spricht auch die Historie für Essen. Seit der Wiedereinführung der Relegation zur Saison 2008/09 haben Dritt- und Zweitligisten regelmäßig um den letzten Platz in der 2. Bundesliga gekämpft – mit deutlichem Vorteil für die Underdogs. In bislang 17 Duellen setzte sich der Vertreter aus der 3. Liga gleich zwölfmal durch, während der Zweitligist lediglich fünfmal die Klasse halten konnte.

Essen-Coach Uwe Koschinat weiß um diese Chance und fordert von seinem Team im Rückspiel die richtige Balance. „Die Mannschaft hat jetzt einen kleinen Vorsprung, und den gilt es, zu verteidigen. Wir werden alles unternehmen, sie vom eigenen Tor wegzuhalten“, betonte er. Gleichzeitig will Koschinat auch offensiv denken: „Der schlechteste Ratgeber wäre, nur defensiv zu spielen.“