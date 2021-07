2. Bundesliga: Favoritencheck mit HSV, Schalke, Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf

Eines haben alle Topklubs der Liga gemeinsam: Sie wollen wieder eine Stufe nach oben - und so schnell wie möglich zurück in die Bundesliga. Doch einfach wird das bei dieser Konkurrenz für kein Team. Mit dem Kracher zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV fällt bereits am Freitag der Startschuss zu einem sicher denkwürdigen Aufstiegsrennen. SPORT1 macht den Favoritencheck.