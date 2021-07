2. Bundesliga, FC Schalke 04: Peter Knäbel zu Fehlstart von S04

Gerade wegen der „speziellen Stimmung“ vor 20.000 Zuschauern in der VELTINS-Arena tue die Niederlage „richtig weh“. Knäbel macht aber gleichzeitig deutlich, dass die Königsblauen auch nach dem ersten Dämpfer nicht von ihrem Ziel Wiederaufstieg abweichen werden: „Wir steigen mit großem Respekt und viel Demut in diese Saison ein. Unsere Ambitionen bleiben nun bestehen. Wir wollen die Euphorie aber hochhalten. In Kiel wollen wir den Start dann wettmachen.“