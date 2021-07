2. Bundesliga: So weit ist Schalke 04 vor dem Zweitliga-Auftakt wirklich

Für Kabak, der in der Rückrunde der Abstiegssaison an den FC Liverpool verliehen war, wollen die Königsblauen nach SPORT1-Informationen rund 15 Millionen Euro haben. "Ozan hat einige Anfragen", sagt Schröder. "Jetzt muss er schauen, in welche Richtung es geht. Der Ball liegt beim Spieler, weil wir alle wissen, was wir wollen. Noch gibt es aber keine Einigung mit einem Verein."