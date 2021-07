2. Bundesliga: Souveränder Sieg vom FC St. Pauli - auch Düsseldorf siegt klar

Leart Paqarada (11.) mit einem Sonntagsschuss aus über 25 Metern, Daniel Kyereh (62.) und Guido Burgstaller (90.+1) trafen für überlegene Hausherren. Kiel, in der vergangenen Spielzeit erst in der Aufstiegs-Relegation am 1. FC Köln gescheitert, hatte deren deutlich kreativerem Stil kaum etwas entgegenzusetzen. Das Sahnehäubchen auf der Siger-Torte hätte Kyerehs Seitfallziehertor sein können - der Treffer zählte aber wegen Abseits nicht (85.) (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)