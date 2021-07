2. Bundesliga-Start: Trainer-Gipfel mit Anfang (Werder Bremen), Dimitrios Grammozis (Schalke 04), Tim Walter (HSV)

1. „Wenn ich daran denke, wie hart die Mannschaft in der Vorbereitung gearbeitet hat und welche Fortschritte wir in kurzer Zeit erreicht haben, dann überwiegt ganz klar die Vorfreude. Wir dürfen die Spielzeit am Freitag in unserer Arena vor fast 20.000 Schalker Fans eröffnen. Das ist ein toller Ausblick, der durch den Corona-Fall in unserer Mannschaft allerdings ein wenig getrübt wurde. Wir hoffen, dass unser freiwilliges Quarantänetrainingslager und die strengen Maßnahmen weitere Ansteckungen verhindern. Mit Blick aufs Sportliche sind wir uns alle bewusst, wie groß und herausfordernd die Aufgabe ist, vor der wir stehen. Uns ist gelungen, in kürzester Zeit eine fast runderneute Mannschaft zusammen zu stellen - Kompliment an dieser Stelle an unseren Sportdirektor Rouven Schröder und sein Team, die jeden Tag daran arbeiten, den Kader trotz der finanziell eingeschränkten Möglichkeiten weiter zu verbessern. Dass nach so einem Umbruch aber noch nicht alle Automatismen funktionieren, ist klar. Aber daran arbeiten wir, es gibt also noch einiges zu tun.“