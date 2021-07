2. Bundesliga: Werder Bremen gegen Hannover 96 im Europapokal 1992

Wieder fielen alle Tore vor der Pause, wieder machte Rufer (per Elfmeter) den Anfang. Doch binnen vier Minuten drehte der plötzlich in die Startelf gerückte Daschner die Partie, ab Spielminute 33 blickte Werder mit all seinen Topstars wie Andy Herzog, Marco Bode und Klaus Allofs in den Abgrund. Oliver Reck parierte noch zwei gefährliche Freistöße, dann hatten es die Bremer gepackt.