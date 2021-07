Düsseldorf - Bremen: Klaus Allofs von Werder-Abstieg enttäuscht

Allofs: Rouven ist schon aufgrund seiner Präsenz ein sehr wichtiger Spieler in der Mannschaft. Da spielt auch sein toller Charakter eine Rolle, was man jetzt an seiner Reaktion in der Hochwasserkatastrophe gemerkt hat. Sportlich ist er eine verlässliche Größe, was Chancenverwertung und Gefahr im Strafraum angeht. Das sind Eigenschaften, die für unser Team sehr wichtig sind. In der Vorbereitung hatte er mit einer Verletzung zu kämpfen. Umso schöner, dass Rouven jetzt mit einem Doppelpack gestartet ist. Das gibt auch einem erfahrenen Spieler wie ihm Selbstvertrauen.