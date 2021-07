FC Schalke 04: Torhüter Markus Schubert wechselt zu Vitesse Arnheim

Sein einstiger Konkurrent Nübel, der auch beim Finaleinzug bei der U21-EM 2019 den Vorzug vor Schubert erhalten hatte, hatte die Schalker bereits im vergangenen Sommer ablösefrei in Richtung FC Bayern verlassen. Nach nur vier Pflichtspiel-Einsätzen in der vergangenen Saison hofft Nübel in der neuen Saison als Leihspieler bei der AS Monaco auf mehr Einsatzzeit.