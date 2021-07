Fortuna Düsseldorf: Rouwen Hennings über Saisonstart, Ziele und Duell mit Werder Bremen

Hennings: Natürlich tut mir das gut, zwei Tore in einem Spiel zu machen und so der Mannschaft zu helfen, dass wir mit einem 2:0-Sieg in Sandhausen in die Saison starten. Ich war in der ersten Halbzeit wenig im Spiel. Wir hatten offensiv als Mannschaft schon das eine oder andere Problem. Die Abstimmung und die Zielgenauigkeit waren noch nicht so da. Das haben wir mit Anpfiff der zweiten Halbzeit sofort besser gemacht. Wir sind sehr gut in die Halbzeit gekommen und hatten super Angriffe. Der eine ist mir ein bisschen auf den Fuß gefallen, beim zweiten holt Shinta (Appelkamp, Anm.d.Red.) clever den Elfmeter raus und dann musste ich eigentlich nur noch vollstrecken. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)