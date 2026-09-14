Hannover entlässt Trainer Titz – Wagner als Nachfolger?

Drei Niederlagen in fünf Spielen sind den 96-Verantwortlichen zu viel. Nun soll wohl der prominente Ex-Augsburger übernehmen.

Nur vier Punkte aus fünf Spielen: Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat auf den schwächsten Saisonstart seit fünf Jahren reagiert und Trainer Christian Titz mit sofortiger Wirkung freigestellt. Dies teilten die Niedersachsen am Montagabend mit. Als Top-Kandidat auf die Nachfolge gilt Sandro Wagner, zunächst übernimmt interimsweise U23-Coach Lars Barlemann und soll das Team auf das Heimspiel am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum vorbereiten. Danach ist Länderspielpause.

„Es war unser gemeinsames Ziel, auf der vorherigen Saison aufzubauen – verbunden mit der berechtigten Hoffnung, dass wir einen gewissen Schwung mit in die neue Spielzeit nehmen können. Das hat sich leider nicht in der gewünschten Form eingestellt“, sagte Hannovers Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt. Man habe „offene und ehrliche Gespräche miteinander geführt. Unserer Mannschaft hat es in entscheidenden Momenten an Stabilität und Klarheit gefehlt.“ Es seien zugleich „negative Muster sichtbar geworden“ und es fehle „die Überzeugung“, in der bisherigen Konstellation „nachhaltig erfolgreich zu sein“.

Aufstiegsaspirant 96 hatte durch ein 1:2 am Freitag beim 1. FC Nürnberg bereits seine dritte Saison-Niederlage kassiert, der ambitionierte Klub steht im unteren Tabellendrittel. „Dass wir so – auch von den Ergebnissen und wie wir Spiele hergeschenkt haben – nicht weitermachen können, das liegt auf der Hand“, hatte Boldt nach dem Nürnberg-Spiel gesagt. Diese Entscheidung gebe Hannover „nun die Möglichkeit, uns noch einmal neu zu justieren – mit der klaren Zielsetzung, dass wir alle mit voller Energie in eine gemeinsame Richtung laufen“.

DEINE MEINUNG

Titz war im Sommer 2025 vom 1. FC Magdeburg nach Hannover gekommen. Trotz guter Ausgangslage schloss 96 die Spielzeit nach einem schwachen Saisonfinale auf Platz vier ab – zwei Punkte hinter Aufstiegsplatz zwei. Die Niedersachsen streben seit ihrem Bundesliga-Abstieg 2019 die Rückkehr ins Oberhaus an. Der frühere Profi Wagner war zuletzt als Trainer des FC Augsburg tätig, der ehemalige Co-Trainer von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde dort im Dezember freigestellt.