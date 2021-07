Schalke 04: Raman, Rudy, Embolo, Bentaleb - die Millionen-Flops

In der Folge hatte Embolo immer wieder mit Verletzungen zu Kämpfen, unter anderem setzte ihn Ende 2018 ein Fußbruch für mehrere Monate außer Gefecht. So kam er in vier Jahren auch nur auf 61 Pflichtspiele für Schalke (12 Tore). 2020 wagte Embolo dann einen Neuanfang bei Borussia Mönchengladbach, Schalke bekam immerhin noch elf Millionen Euro für den heute 24-Jährigen.