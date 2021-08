2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - KSC 2:1, Sandhausen - Ingolstadt 0:2

Die Gastgeber hatten schon in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und auch ein Plus an Torchancen. Gleich nach der Pause verhinderte KSC-Keeper Marius Gersbeck noch ein Eigentor von Daniel Gordon nach einer Hereingabe des starken Mats Möller Daehli (47.). (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)