2. Bundesliga: Hansa Rostock steigt 1991 mit Sieg gegen Dresden auf

Reinders erinnert sich noch 30 Jahre danach im SPORT1-Gespräch: “Unser Ziel war, in den Profifußball zu kommen. Ich hatte Hansa zwei, dreimal spielen sehen und glaubte an die Qualität der Mannschaft. Also bejahte ich die Frage.” Von Bundesliga aber war keine Rede. Hansa war noch nie Meister geworden, erst 1987 wieder aufgestiegen und 1990 Sechster geworden. Das hätte diesmal also gereicht, nur wollten sie es mit einem anderen Trainer versuchen.