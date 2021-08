2. Bundesliga: Heidenheim - HSV 0:0, Hannover geht in Darmstadt unter

Finn Porath brachte die Gastgeber per Kopf in Front (29.). Ex-Bayern-Spieler Fiete Arp erhöhte später traumhaft auf 2:0 (39.). Arp schüttelte vor dem Strafraum gleich vier Gegenspieler ab, tänzelte und überwand Martin Männel per Flachschuss im langen Eck. Joshua Mees traf in der Schlussphase zum 3:0 (81.).