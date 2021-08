2. Bundesliga: Holstein Kiel verpasst ersten Saisonsieg bei Fortuna Düsseldorf

Dabei hatte alles so gut begonnen: Ausgerechnet Alexander Mühling brachte die Norddeutschen auf die Siegerstraße. Der Mittelfeldspieler traf schon bei beiden Erfolgen in der vergangenen Spielzeit per Elfmeter. Diesmal war der 28-Jährige bereits in Spielminute fünf per Kopf erfolgreich. Die Vorarbeit leistete Johannes van den Bergh. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)