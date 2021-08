2. Bundesliga: HSV-Dresden 1:1, Kiel-Schalke 0:3, Aue-St. Pauli 0:0

Dresdens Stürmer Christoph Daferner konnte mit dem Remis gut leben: “Wir sind heute nicht so gut ins Spiel reingekommen. Wenn du dann in Hamburg so früh in Rückstand gerätst, dann musst du erst mal durchpusten, aber die Reaktion danach war super, vor allem die Arbeit gegen den Ball. In der zweiten Halbzeit war es dann ein Spiel auf Augenhöhe.”