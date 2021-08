2. Bundesliga, Schalke 04: Wie Grammozis den Befreiungsschlag landete

Die Steine, die Grammozis am Samstagabend vom Herzen fielen, waren förmlich bis unters Dach der Veltins Arena zu hören. Der umstrittene Coach, auf den in den letzten Wochen viel Kritik eingeprasselt war, landete einen auch für ihn erlösenden Befreiungsschlag. “Ich bin sehr glücklich und erleichtert”, sagte der Deutsch-Grieche nach dem ersten Heimsieg der Saison am SPORT1-Mikrofon.