2. Bundesliga: Schalke - Düsseldorf: Ristic und die verrückte Weihnachtsmann-PK

Bei Schalke 04, damals im dritten Jahr in Folge Zweitligist und endlich wieder auf Aufstiegskurs, machten sie sich so ihre Gedanken. Auch sie hatten einen Kulttrainer, doch der war weit unerfahrener und auch kein Leisetreter: Peter Neururer. Heute SPORT1-Experte, damals mit 35 noch am Anfang seiner Karriere, aber schon ziemlich von sich überzeugt (“Wir werden Meister!”).