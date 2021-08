2. Bundesliga: Werder Bremen bekommt Absage von Gladbach für Jordan Beyer

Der U21-Nationalspieler gehört seit 2018 zum Profi-Kader der Fohlen, kommt bislang aber nur auf 18 Einsätze. Bereits in der Saison 2019/20 war der Rechtsverteidiger, dessen Vertrag in Gladbach noch bis 2022 läuft, in der Rückrunde an dem Hamburger SV ausgeliehen und absolvierte dort elf Spiele für die Rothosen in der 2. Bundesliga.