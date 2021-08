FC St. Pauli - Hamburger SV: Timo Schultz vor Hamburger Stadtderby im SPORT1-Interview

Schultz: Es ist immer die Art und Weise der Führung, die man an den Tag legen möchte. Ich möchte nicht, dass meine Spieler mich siezen und Angst vor mir haben. Ich möchte mit ihnen auf Augenhöhe kommunizieren, aber am Ende entscheide dann ich. Das haben die Jungs auch ganz gut verstanden. Es gibt nicht nur immer den netten Herrn Schultz, der gut drauf ist. Wir sind schon so weit, dass wir auch mal deutliche Worte in den Mund nehmen. Ich sage den Jungs auch ganz klar, was sie ändern müssen. Alles in allem wollen wir zusammen etwas entwickeln und erreichen. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Auch ich will täglich dazu lernen. Eine positive Atmosphäre im täglichen Umgang tut uns allen gut.