Schalke 04: Wie Rouven Schröder bei Transfers trickst - und was schmerzt

Am Mittwoch vermeldete der neue starke Mann auf Schalke einen Transfer-Doppelpack: Offensivspieler Darko Churlinov wird für eine Saison vom VfB Stuttgart ausgeliehen, zudem wird Abwehrmann Ko Itakura per Leihe mit Kaufoption (vier Millionen Euro) von Manchester City kommen. Letzterer ist am Mittwoch in den Flieger von Tokio nach Frankfurt gestiegen und absolviert am Donnerstag den obligatorischen Medizincheck. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)