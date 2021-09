2. Bundesliga: Als Schalke 04 bei Hansa Rostock einen Sieg wie eine Meisterschaft feierte

Die TV-Bilder werden das nicht zweifelsfrei bestätigen, Weilandts Handspiel bleibt ein Rätsel. So wird der Münchner Schiedsrichter Hans Scheuerer, „der sein letztes Bundesligaspiel leitete und einen unglücklicheren Abschied nicht hätte haben können“ (Schweriner Volkszeitung) im Nachhinein entlastet. In jenem Moment hilft ihm das nichts. Nach seinem Elfmeterpfiff bricht die Hölle los. Einen Elfmeter gegen die Heimmannschaft in letzter Minute eines existenziell wichtigen Spiels zu pfeifen, davon träumt kein Schiedsrichter. Schon gar nicht zum Karriereende. Hansa-Spieler umringen ihn, am heftigsten bedrängt ihn allerdings der Mannschaftsarzt Frank Bartel, der es später in den Sonderbericht schafft, den Scheuerer dem DFB sendet.