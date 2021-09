2. Bundesliga, Erzgebirge Aue: Peter Neururer kritisiert Helge Leonhardt scharf

„Wie ist ein Präsident imstande, in einer bestimmten Zeit so viele Trainer zu beurlauben? Er ist der Einzige, der bestimmt. Wenn er immer wieder erkennt, dass wieder ein falscher Trainer geholt wurde, sollte er in Frage stellen, ob er die nötige Sachkenntnis hat, um diesen Posten zu bekleiden“, schimpfte Neururer.