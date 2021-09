2. Bundesliga: FC Ingolstadt entlässt Roberto Pätzold - Andre Schubert übernimmt

„Wir haben sehr genau beobachtet und abgewogen, welche Reize wir wann setzen müssen, um in dieser unheimlich starken 2. Bundesliga zu bestehen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Peter Jackwerth und fügte an: „Mit André Schubert bekommen wir einen erfahrenen und gleichzeitig emotionalen Fachmann, der an den entscheidenden Rädchen drehen und wieder ein Feuer entfachen kann.“ (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)