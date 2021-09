2. Bundesliga: Hamburger SV mit Trauma gegen den SV Sandhausen

Die HSV-Fans haben sich an jenem Sonntag in Sportbars versammelt und fiebern vor den Bildschirmen mit, während im Stadion ein Geisterspiel abläuft - das nur die Gäste begeistert. Die Spieler, die in vier der acht Spielen nach der Corona-Pause Punkte in den letzten Minuten vergeigten, zeigen sich dem Druck nicht gewachsen. Diesmal von Anpfiff an.