2. Bundesliga: Hanno Behrens von Hansa Rostock vor dem Kracher gegen Schalke 04 optimistisch

Abstiegskampf kennt der Ex-Nürnberger aus seiner Zeit in Franken zu genüge: Dort stieg er unter Trainer Michael Köllner nicht nur in die zweite Bundesliga ab, sondern hielt in der Folgesaison mit den Cluberern nur hauchdünn die Klasse, als Nürnbergs Schleusener den Club in letzter Sekunde im Relegationsrückspiel gegen Ingolstadt in der Liga hielt.