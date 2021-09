2. Bundesliga: HSV rettet Remis gegen Nürnberg - Bremen und Hannover verlieren

Werder-Trainer Markus Anfang war nach der Pleite bei Sky bedient: „Es war kein gutes Spiel meiner Mannschaft, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wir haben nach vorne nicht diese Überzeugung gehabt, waren sehr unruhig. Wir haben viele individuelle Fehler gemacht, haben uns selbst um den Lohn gebracht. So kannst du kein Zweitligaspiel gewinnen. Ich glaube schon, dass die Jungs in der Lage sind, das besser zu bespielen, das haben sie nicht gemacht, deswegen haben wir auch am Ende verdient verloren.“