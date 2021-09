2. Bundesliga, HSV: Robert Glatzel will Verantwortung übernehmen und schwärmt von Trainer Tim Walter

Für Glatzel seien diese direkten Ansagen „mit das Wichtigste an einem Trainer“. So stimmt er auch der jüngsten Aussage von Walter, der den Angreifer noch nicht an dessen Zenit sieht, klar zu. „Ich denke auf jeden Fall, dass da noch einiges an Potenzial in mir drinsteckt“, stellt der Offensivspieler klar.